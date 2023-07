Rassegna Juve – Addio Conference ma i bianconeri sorridono

Oggi è sabato 29 luglio 2023 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. La Juve continua la preparazione in vista del prossimo campionato ma le novità più grandi sono tutte extra campo. Andiamo alla scoperta delle principali notizie di giornata sui bianconeri.

"Juve arrivederci Europa" , La Gazzetta dello Sport in prima pagina titola sull' esclusione della Juve dalla prossima Conference League . "Violazione del Fair Play: niente Conference e paga subito 10 milioni. Il club non fa appello. La Fiorentina prende il posto dei bianconeri". Si conclude quindi l'epopea delle plusvalenze.

Il Corriere dello Sport, invece, ha titolato: "Juve fuori, viola dentro" . E poi ancora: "E Chiesa aspetta Lukaku". Spazio quindi alla sentenza della UEFA ma anche al mercato. L'obiettivo numero uno per l'attacco resta il bomber belga, che andrebbe a far coppia con l'ex esterno della Fiorentina.

Tuttosport

Anche Tuttosport apre in prima pagina con le vicende della Juve: "Niente Europa ma per riaverla". Spazio anche all'amichevole contro il Milan: "Brava Juve! Ora c'è Fede. Chiesa trascina nel primo test USA. Allegri e i compagni lo esaltano: 'Ci darà una grande mano'. Weah Convince".