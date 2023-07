Rassegna Juve – Acquisti e cessioni: il mercato bianconero entra nel vivo

Affari inglesi

Il Corriere dello Sport titola invece: "Juve-Hojlund, i soldi arrivano dalla Premier". Secondo il quotidiano, infatti, i bianconeri sono in trattativa con squadre inglesi per la cessione di Zakaria e Vlahovic. Dalle cessioni del centrocampista svizzero e dell'attaccante serbo la Vecchia Signora troverebbe il budget per puntare sul giovane talento dell'Atalanta.