Rassegna Juve – Acquisti e cessioni: l’estate bianconera si scalda

Sacrifici importanti

La Gazzetta dello Sport in prima pagina parla del mercato bianconero: "Juventus, Vlahovic e Chiesa via all'asta a Londra. Blitz di Giuntoli in Inghilterra". La Vecchia Signora senza Champions League avrà bisogno di cessioni importanti e i due attaccanti sono tra i sacrificabili. In caso di offerte potrebbero lasciare Torino.