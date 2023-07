Raspadori stuzzica la Juventus: “C’è tanta magia in quel gol…”

Nella sua intervista al Mattino l'ex Sassuolo Giacomo Raspadori, ha raccontato la scorsa stagione. Ecco uno degli episodi chiave che hanno consegnato lo scudetto al suo Napoli: "C’è tanta magia in quel gol contro la Juventus, ma lo scudetto ha tanti momenti importanti. Forse ancora di più la vittoria con l’Atalanta. Ma il ritorno a casa, dopo quel successo, è qualcosa che mi resterà per sempre dentro, anche perché io rientravo da un infortunio: per i tifosi avevamo vinto già lo scudetto, è stata una festa straordinaria, unica". Il centravanti ricorda la sua rete al 93': era il 23 aprile scorso all'Allianz Stadium di Torino.