Raspadori: “Juventus-Napoli è molto importante per noi”

Giacomo Raspadori, calciatore del Napoli, ha detto la sua a Radio Kiss Kiss sulla gara tra la Juventused i partenopei. Ecco le sue parole sul match sentitissimo di domani sera, che non porterà grossi cambiamenti dal punto di vista della classifica, considerando l'ampio vantaggio dei campani, ma l'incontro è da sempre molto infuocato e pieno di tensione agonistica: "Come abbiamo reagito all'eliminazione in Champions? Nel migliore dei modi, una delle nostre qualità di quest’anno è quelli di resettare subito nei momenti di euforia e di delusione come questo. Dispiace non essere potuti proseguire in quel cammino, ma c’è grande entusiasmo e voglia di riprendersi subito nel migliore dei modi e di preparare al meglio la partita di domani.