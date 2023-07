Rassegna Juve – Milan? Altro che amichevole: Max si prepara allo scontro

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre in prima pagina con un'intervista esclusiva a Lautaro Martinez ma in taglio basso c'è anche spazio per i bianconeri: "Juve-Milan. Allegri e Pioli, che test. E tra Weah e Pulisic è sfida a stelle e strisce". Anche se sarà solo un amichevole i due allenatori sono pronti a schierare la miglior formazione possibile. Il campionato inizierà tra meno di 30 giorni e questo si prospetta un test importante.