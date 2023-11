Ranocchia: “Juventus squadra attendista forte in contropiede”

Ranocchia ha parlato della Juve vista in questa stagione: per l'ex calciatore il punto di forza dei bianconeri sarebbe il gioco di ripartenze

Ospite a Telelombardia, Andrea Rannocchia ha parlato approfonditamente del prossimo match di Serie A tra Juventus e Inter. Ecco le sue parole: "L'Inter è una squadra con esperienza, solidità e maturità importanti. La Juventus è sempre la Juventus: in queste partite qui tutti i giocatori tirano fuori qualcosa in più. Mi auguro che vada bene per noi. Non penso che le squadre si snatureranno per questa partita. L'Inter ha trovato il suo modo di giocare creando tante occasioni, avendo spesso il possesso palla, ha qualità e amano costruire".