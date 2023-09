Ranking Uefa, Inter e Roma superano la Juve: bianconeri fuori dalla Top10

Cominciano a vedersi i primi effetti dell' esclusione dalle coppe europee della Juve . I bianconeri quest'anno non giocheranno nessuna delle coppe Uefa e per questo il suo ranking scenderà inesorabilmente.

Non a caso quindi Inter e Roma hanno superato la Vecchia Signora, che è uscita dalla top 10. In testa Manchester City (124), Bayern Monaco (120) e Real Madrid (106). Guardando soltanto alle italiane, l'Inter è prima (85), seguito da Roma (80) e Juve (12esima in classifica generale con 80). Di seguito la top 20: