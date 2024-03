Ranking UEFA – Il sorpasso del Milan alla Juventus è ora inevitabile

La doppia vittoria sullo Slavia Praga vale per il Milan un doppio balzo nella graduatoria delle squadre italiane in ranking UEFA. Da luglio, il Milan potrà cancellare dal conteggio la stagione 2019/20. In quell'annata i rossoneri non avevano ottenuto il pass di qualificazione alle competizioni europee. Le ultime stagioni invece hanno visto I Diavoli nuovamente protagonisti, in particolare nella scorsa stagione quando hanno raggiunto le semifinali di Champions League. Con il passaggio ai quarti di finale di Europa League, nel quale il Milan affronterà la Roma, i rossoneri hanno scavalcato in un colpo solo sia l'Atalanta, ma soprattutto la Juventus.