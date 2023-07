Ranking FIFA, l’Italia resta salda all’ottavo posto: la classifica

Il sito ufficiale della FIGC ha pubblicato la nuova classifica aggiornata delle Nazionali FIFA. Ecco la nota: "L’Italia resta all’8° posto del Ranking FIFA, che nelle prime dieci posizioni della classifica non fa registrare nessuna novità. Si conferma in testa l’Argentina campione del mondo in carica, con gli altri due posti del podio occupati da Francia (2ª) e Brasile (3°).