Ranking FIFA, l’Italia femminile scala una posizione ed è sedicesima

Ecco la nota: "La FIFA ha reso noto il nuovo ranking per quanto riguarda le nazionali femminili. I tre gradini del podio rimasti invariati e sono sempre occupati da Stati Uniti, Germania e Svezia, avversaria delle Azzurre nel gruppo G del Mondiale che si disputerà questa estate in Australia e Nuova Zelanda. L’Italia guadagna una posizione e sale al 16° posto, superando la Corea del Sud, battuta un mese fa grazie alla rete a tempo quasi scaduto di Rosucci nell’ultima gara dell’Arnold Clark Cup. Vincitori della SheBelieves Cup per la sesta volta, gli Stati Uniti hanno consolidato il loro primo posto, mentre Germania e Svezia, che hanno pareggiato 0-0 in amichevole, rimangono all'inseguimento. L'Inghilterra rimane in contatto grazie al trionfo nell'Arnold Clark Cup, torneo in cui ha superato anche l'Italia.