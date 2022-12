Ranking FIFA, l’Italia perde due posizioni e scende all’ottavo posto

Novità per il ranking FIFA della Nazionali . Dopo il mondiale in Qatar, terminato con la vittoria dell'Argentina, la classifica è stata modificata, e l' Italia di Roberto Mancini , ha perso due posizioni, passando dal sesto all'ottavo posto, a causa della mancata partecipazione al torneo iridato, e al conseguente sorpasso di Croazia e Olanda.

Ecco la nota FIGC: "L’assenza dal Mondiale costa all’Italia due posizioni nel Ranking FIFA. Gli Azzurri scivolano all’ottavo posto, scavalcati dai Paesi Bassi e dalla Croazia, che guadagna cinque posizioni dopo aver chiuso il Mondiale al terzo posto. In testa c’è sempre il Brasile (1840.77 punti), insediato dai neo campioni del Mondo dell’Argentina (1838.38 punti), mentre l’altra finalista di Qatar 2022, la Francia, guadagna una posizione portandosi sul terzo gradino del podio. A lungo al comando del Ranking negli ultimi anni, il Belgio perde due posizioni ed è 4°, mentre la Spagna ne perde tre e retrocede in decima posizione. La semifinale raggiunta al Mondiale permette al Marocco di portarsi all’11° posto (+11) e i risultati positivi ottenuti in Qatar fanno avanzare in classifica anche l'Australia (27ª, +11) e Camerun (33°, +10).