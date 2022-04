Ranieri: “Zaniolo è quello che abbiamo visto giovedì. Nazionale sfortunata”

Claudio Ranieri, allenatore, ha analizzato le ultime prestazioni di Zaniolo, con un riferimento alla Nazionale italiana.

Sul Leicester e l'Italia: "Sì, me li ricordo bene. Schmeichel, Albrighton, Vardy. Barnes lo presi io tra i ragazzi e lo portai in prima squadra. Mendi e Ndidi sono arrivati dopo. Il Leicester dopo di me ha investito molto, hanno un centro sportivo all’avanguardia a livello mondiale, figuriamoci rispetto all’Italia. E’ una società molto ambiziosa, col Watford li ho affrontati due volte, abbiamo perso nella FA Cup e anche in campionato. In coppa avevo messo chi giocava meno. E’ un peccato star fuori, ma sono contento che Mancini sia rimasto al posto di comando, solo lui ha le credenziali per portarci fuori dalla crisi. Purtroppo quella piccola parte di fortuna che ci vuole sempre, nelle qualificazioni ai Mondiale non l’abbiamo avuta per niente."