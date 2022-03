Ranieri: “Non lascerei andare via Dybala. Scudetto? Nessuno fuori dai giochi”

Il tecnico ha parlato del momento della Juventus e dell'eliminazione dalla Champions League arrivata per mano del Villareal la scorsa settimana

L'ex allenatore, tra le altre anche della Juventus , Claudio Ranieri , ha parlato intervistato dai microfoni di Radio Anch'Io Sport, ai quali ha parlato della Serie A e della Juventus: " Non vedo nessuno fuori dai giochi . Del Milan mi piace molto Pioli, è un ragazzo d'oro e molto preparato. I giocatori lo seguono, c'è una grossa determinazione nello spogliatoio. L'Inter non era partita con i favori del pronostico, Inzaghi aveva fatto un mezzo miracolo a riportarla ad alti livelli. Ora c'è stato un calo fisiologico. Il potenziale c'è con campioni di esperienza che hanno vinto e che hanno il polso della situazione. In questi momento conta l'esperienza, ci sono grandi partite da giocare e passando Juventus e Roma può ancora giocarsela. Non la vedo esclusa. Napoli invece è viscerale, ti fa volare come ti mette un peso in più. Sarebbe bellissmo se riuscisse a vincere il campionato. Stanno facendo un bellissimo campionato con i vari Osimhen e Fabian Ruiz. C'è poi anche Insigne che fa la differenza. Osimhen sta entrando a pieno diritto nella storia del Napoli".

"Juve eliminata? È una questione di ritmo, all'estero si gioca in modo devastante soprattutto in Inghilterra. Noi alcune volte siamo più propensi alla tattica, invece all'estero non sono alla nostra altezza tatticamente, ma per pressione e voglia di lottare per fare gol sono più avanti. L'Atalanta è l'unica che gioca a quei ritmi. Le idee sono alla base di ogni cosa, poi ci sono momenti storici importanti. Per noi è un momento no, essendo però ipercritici penso che riusciremo a ritrovare il bandolo della matassa".