Ramsey sempre piu lontano da Torino

Il gallese è sempre piu lontano da Torino e a gennaio potrebbero esserci importanti sviluppi di mercato

redazionejuvenews

Tra Aaron Ramsey e la Juventus, si sa, l'amore non è mai sbocciato e forse ormai non sboccerà più. Da tempo il giocatore è in uscita e cerca una sistemazione altrove in Serie A oppure all'estero.

Il direttore sportivo della Juve, Federico Cherubini, sta da tempo cercando una sistemazione per il centrocampista belga e diversi club si sono fatti avanti.

Il Newcastle è quello che ha effettuato più sondaggi per il bianconero, ma sembrerebbe che alla fine abbia deciso di non affondare il colpo finale per lui.

Ramsey in uscita: c'è un nuovo club su di lui — Secondo quanto riportato da calciomercato.com, l'ultimo club che si sarebbe fatto avanti per Ramsey sarebbe l'Everton. La stagione delle "toffees" non sta andando per il verso giusto e servirebbe rinforzi soprattutto nel reparto della mediana. "Voglio giocare di più. Non mi interessa quello che scrivono o dicono di me. Io so quanto sia importante giocare, con il Galles e con la Juventus. Voglio soltanto farlo il più possibile. Mi sento ancora nelle condizioni di poter offrire grandi prestazioni e spero di riuscirci ancora per tanto tempo.

Questo è il mio unico pensiero quando scendo in campo". Questo era l'appello che Aaron Ramsey fece alla Juve qualche settimana fa, ma ancora non si è avverato. Nello scorso match di Serie A contro il Genoa, infatti, il gallese non è stato convocato da mister Max Allegri per l'ennesimo infortunio del giocatore.

Il gallese infatti manca dal 20 ottobre, quando ha giocato i minuti finali della partita contro lo Zenit in Champions League. Una cosa però è certa: il tempo di Ramsey in quel di Torino è finito da tempo e ormai non c'è niente che possa raddrizzare la situazione e questi anni decisamente negativi con la maglia bianconera. Nelle prossime settimane ci saranno sviluppi