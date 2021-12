Lo strano caso di Aaron Ramsey: ai margini ma compra casa

Il calciatore gallese ha affittato la casa che era di Cristiano Ronaldo: il suo futuro alla Juventus è in bilico ma al calciatore non sembra importare

La Juventus continua la sua rincorsa in campionato, che la vede al quinto posto a sette punti di distanza dall'Atalanta, quarta in classifica: i bianconeri sono riusciti a risalire alcune posizioni, ed ora hanno davanti tre partite che potrebbero portare in dote 9 punti e migliorare la classifica. Massimiliano Allegri, anche per questo, domani sera contro il Malmo, nell'ultima partita della fase a gironi della Champions League, potrebbe effettuare un ampio turn over, vista anche la qualificazione già centrata.

Spazio a chi ha giocato meno quindi, con ancora alcuni infortunati che non vedranno il campo nemmeno domani sera: tra questi c'è Aaron Ramsey, che sta vivendo in bianconero una situazione surreale. Il gallese infatti manca dal 20 ottobre, quando ha giocato i minuti finali della partita contro lo Zenit. Da li in poi nulla più, con il giocatore spesso infortunato e anche in questo momento indisponibile per un infortunio patito in nazionale: dopo l'ultima sosta il giocatore è tornato a Torino infortunato, con prognosi sconosciuta e tempi di recupero anche. Un grande problema, che la Juventus sta cercando di risolvere nel breve tempo.

Per questo il giocatore sembra destinato a partire a gennaio, ma il pesante contratto da 7 milioni a stagione annui, sembra aver scoraggiato le pretendenti, e la Juventus starebbe pensando ad una rescissione consensuale: qui sorgono però altri problemi, con la Juventus che non vuole pagare nessuna buon uscita e con il calciatore che non ha motivo di andarsene. A supportare questa tesi, la notizia dell'affitto da parte di Ramsey della casa che Cristiano Ronaldo ha lasciato libera in estate, sintomo della mancanza di volontà di lasciare la città piemontese. In caso di permanenza fino a fine anno Ramsey potrebbe finire ai margini della squadra, e verrà sicuramente escluso dalla prossima lista per la Champions League, nella quale fino ad ora figura.