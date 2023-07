Ramsey, l’ex Juve torna al Cardiff: “Felice di essere qui, si chiude un cerchio”

"Ovviamente sono un tifoso del Cardiff City, e guardandoli negli anni da quando sono stato via, abbiamo avuto alcuni punti bassi ma anche alcuni grandi alti, essendo in Premier League e rappresentando Cardiff sul grande palcoscenico. Questo è un mio obiettivo: cercare di aiutare i miei compagni di squadra e questo club a tornare al top. L'ho detto molte volte in passato, devo molto al Cardiff, ai tifosi, a tutti coloro che sono stati al Club quando ero qui da ragazzo. Per me ora chiudere il cerchio, far parte di questa squadra ora, e spero di raggiungere gli obiettivi che vogliamo, non c'è sensazione migliore di questa", ha concluso l'ex Juve.