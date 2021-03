Ramsey e Rabiot verso la Premier Legue

I due giocatori dovrebbero lasciare la Juventus al termine della stagione

La Juventus è in campo alla Continassa da tre giorni, dove Andrea Pirlo sta dirigendo gli allenamenti della squadra a ranghi ridotti, a causa dei molti giocatori in ritiro e impegnati nelle qualificazioni mondiali con le rispettive nazionali. Il tecnico bresciano è rimasto a Torino con il nutrito gruppo di sudamericani, dal momento che le partite delle rispettive selezioni sono state annullate a causa dell'emergenza COVID. Paulo Dybala sta lavorando insieme al gruppo, anche se un suo rientro nel derby sembra difficile. La Juventus scenderà in campo allo Stadio Olimpico Grande Torino alla ripresa del campionato, in un derby troppo importante e da vincere a tutti i costi.

Per i bianconeri saranno quindi tutte finali, da qui alla fine della stagione, con la squadra che proverà a colmare il distacco di dieci punti maturato dall'Inter, cercando di recuperare terreno per sperare ancora nel decimo scudetto consecutivo. La bacheca è già stata riempita in stagione con la Supercoppa vinta contro il Napoli, e la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta a maggio rappresenta la possibilità di vincere un altro trofeo.

In estate verranno poi fatte tutte le valutazioni del caso, con la squadra che dovrebbe essere cambiata nei ruoli dei centrocampisti: per questo i due acquisti parametro zero Adrien Rabiot e Aaron Ramsey dovrebbero lasciare Torino per fare ritorno in Inghilterra. Sul francese è forte l'interesse dell'Everton di Carlo Ancelotti, che anche in estate aveva cercato il giocatore lanciato proprio ai tempi del PSG dal tecnico italiano. Oltre alla squadra di Liverpool, anche il Manchester City starebbe seguendo il francese, mentre per il giocatore gallese Aaron Ramsey, anche lui in partenza a fine stagione, sarebbe forte l'interesse del Crystal Palace, con il West Ham che osserva la situazione e sarebbe pronto ad una controfferta nel caso il giocatore decidesse di ascoltarla.