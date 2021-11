Ramsey e Rabiot in gol con Galles e Francia: i risultati dei match di ieri

I risultati dei match di ieri

Nella serata di ieri sono stati disputati altri match validi per le qualificazioni ai Mondiali del Qatar che hanno visti protagonisti molti bianconeri. Di seguito il report dei bianconeri in nazionale dal sito ufficiale della Juventus : "Anche quella di ieri è stata una serata a forti tinte bianconere. Succede tutto in Europa, dove Galles e Francia vincono con ampio margine i lori rispettivi match, mentre l’Olanda parte bene per poi essere rimontata nell’arco di quattro minuti sul finale di gara.

Mettiamo ordine: il Galles vince 5-1 contro la Bielorussia anche e soprattutto grazie alla doppietta di Aaron Ramsey (in campo per 70 minuti). Ancora più netto il successo della Francia che, davanti al proprio pubblico, strappa il pass per il prossimo Mondiale superando 8-0 il Kazakistan. Nella serata di Parigi, oltre al poker di Mbappe, alla doppietta di Benzema e al gol di Griezmann, c’è gioia anche per Adrien Rabiot che trova il suo primo gol con la maglia della Nazionale transalpina. Serata agrodolce, invece, per l’Olanda di Matthijs de Ligt (in campo al 90’) che, dopo essere passata in vantaggio 2-0 in Montenegro con la doppietta di Depay, vede svanire nel giro di quattro giri di orologio (dal minuto 82 al minuto 86) la qualificazione diretta con un turno di anticipo a Qatar 2022 per via della rimonta dei montenegrini firmata da Vukotic e Vujnovic.