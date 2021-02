Rampulla: “Juve ritrovata, merito di Pirlo. Match contro la Roma? Vedo un successo dei bianconeri…”

TORINO – L’ex giocatore della Juventus, Michelangelo Rampulla, ha parlato ai microfoni di sussidiario.net in vista di Juventus-Roma: “Juve-Roma? Sarà una partita importante per entrambe le squadre che stanno bene fisicamente e sono pronte a dare luogo a un match di grande interesse. Juve ritrovata? Merito a Pirlo che sta prendendo le misure alla Juve, ma bisogna dire che l’organico della Juve è di grande valore tecnico. La squadra sta bene fisicamente e sta venendo fuori come previsto. Chiellini importante per i bianconeri? Molto. Chiellini ha esperienza, ha carisma, è un leader e sa guidare la difesa. E’ un giocatore fondamentale del reparto arretrato bianconero. Il mio pronostico? Vedo un successo della Juventus che potrà contare anche su un fuoriclasse assoluto come Cristiano Ronaldo. Del resto vincere aiuta aiuta a vincere. Una situazione che potrebbe aiutare ancora di più la formazione bianconera”.

A proposito del match di stasera, ha parlato ieri in conferenza stampa il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo: “Andata? Manca sempre qualcosa. E’ difficile trovare la perfezione. Cerchiamo di migliorarci partita dopo partita. Siamo più equilibrati e abbiamo trovato il nostro modo di giocare sia in difesa che sugli esterni. Giocando si trovano i giusti meccanismi. Speriamo presto di trovare la perfezione. All’andata non mandavamo ancora a saltare McKennie e facevamo battere i calci piazzati a Kulusevski. Col tempo abbiamo capito che invece si doveva fare al contrario. Non facendo gare di preparazione non conoscevamo ancora bene i giocatori che avevamo a disposizione. Ronaldo? Sapevo che era un grande calciatore e un grande professionista, ma vedere come si allena tutti i giorni è stata una grande sorpresa. Quando hai vinto tutto e hai ancora voglia di metterti in gioco a 36 anni, vuol dire che sei un eroe. Ce l’hanno anche Buffon, Chiellini, Bonucci. Hanno passione e voglia di vincere”.