Ramazzotti: “L’errore di Vlahovic in Inter-Juve è incredibile”

Intervistato a Radio Bianconera, Eros Ramazzotti ha parlato dell'errore nel primo tempo sotto porta di Dusan Vlahovic in Inter-Juventus. Ecco le sue parole: "Non so come un giocatore che guadagna tutti quei soldi come Vlahovic possa sbagliare a stoppare un pallone come quello. Una palla che se il giocatore avesse controllato bene sarebbe valsa sicuramente il vantaggio".