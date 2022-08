Ramazzotti: “Juve, ritrova la mentalità vincente. Per la Champions..”

Il cantante e tifoso della Juventus ha parlato del prossimo campionato che sta per prendere il via e della squadra bianconera in vista dell'inizio

redazionejuvenews

La Juventus esordirà questa sera nella nuova Serie A tra le mura amiche dell'AllianzStadium, dove ospiterà il Sassuolo per la prima partita di campionato. Il cantante e tifoso dei bianconeri Eros Ramazzotti, ha parlato intervistato dai microfoni di Tuttosport della stagione alle porte.

"La Juve deve ritrovare la mentalità vincente. La fame di una squadra sempre più umile ma soprattutto rispettosa dell'avversario. Se entrassi nello spogliatoio della Juventus canterei naturalmente 'Più bella cosa' perchè loro sono la cosa più bella".

"Sono tutti innesti importanti quelli della Juventus in questa sessione di mercato. Di Maria non sono di certo io a scoprirlo, anche se spero però che sia costante. Il mio preferito è Bremer perchè è fortefisicamente, mi sembra abbia l'umiltà e lo spirito da Juve e arriva da una grande stagione al Torino. Speriamo non si infortuni subito come Pogba, che spero torni presto. Mi piacerebbe vedere ancora un terzino, un centrocampista ed un attaccante ma non fatemi fare i nomi, mi fido della dirigenza".

"Sono nato a Roma e mi fa piacere vedere Dybala in giallorosso. Conosco Paulo dai tempi del Palermo e sono certo che sarà un valore aggiunto. Mi aspetto un campionato davvero combattuto. In lotta per il titolo ci metto anche Atalanta, Lazio e Napoli. Allo Scudetto però rinuncerei per la Champions, che la Juventus non vince da 26 anni".

"Adesso se potessero tornare servirebbero Del Piero e Zidane. Quello che mi manca di più è però il Pipita Higuain. Vlahovic è giovane e deve crescere in fretta. È stato osannato troppo al suo arrivo e non sempre è un bene per chi non è abituato alle grandi platee. Mi ricorda Padovano e Boninsegna. Ultimamente mi sono appassionato alla Juventus Women. La mia preferita è Bonansea, le ho scritto su Instagram ma non mi risponde".