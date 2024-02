Ramazzotti: “Inter superiore ma ci credo, Spero Yildiz prosegua così”

Il cantante e tifoso della Juventus Eros Ramazzotti , ha parlato intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ai quali ha palato del momento dei bianconeri: " Allegri è bravo, ma io godo con Gasp. Mi rivedo in Yildiz che ha quel mix di esuberanza e spavalderia che avevo anche io alla sua età. È un talento e ruba gli occhi con le sue giocate. Già prima dell’exploit di Natale, gli ho mandato un messaggio: “Kenan, hai qualità. Resta con i piedi per terra”. E lui mi ha risposto, tutto contento".

"Speriamo Yildiz prosegua così e si meriti la dieci, anche se per quella maglia magica sogno sempre che possa nascere un talento italiano come Baggio e Del Piero. Io ho un debole per Soulé: lo sacrificherei soltanto a patto di comprare un paio di centrocampisti forti. Uno dei due mi auguro possa essere Koopmeiners".