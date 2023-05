Rakitic: “Meno possibilità di passare che con lo United, ma ne siamo capaci”

Il giocatore della squadra spagnola ha parlato in vista della partita contro la Juventus valevole per la seminale di Europa League

La Juventus scenderà in campo questa sera contro il Siviglia nella partita valvole per l'andata delle semifinale di Europa League. Il centrocampista degli andalusi Ivan Rakitic, ha presentato la sfida ai microfoni di Relevo: "Se contro il Manchester ci davano una minima possibilità di passare il turno, adesso è ancora meno. Non credo si debba inventare nulla per spiegare chi è la Juve, per storia e tutto il resto, sono favoritissimi, ma sono convinto che non siano stati molto contenti neanche quando hanno visto il pareggio".