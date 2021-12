Raiola scuote i tifosi bianconeri: “De Ligt è pronto per un nuovo step. Lo sa anche lui…”

Il super procuratore ha rilasciato delle dichiarazioni importanti sul futuro del difensore olandese

La Juve è ritornata a vincere dopo il passo falso dell'uscita precedente contro il Venezia e lo ha fatto su un campo difficile come quello di Bologna. I bianconeri hanno infatti espugnato il Dall'Ara battendo gli emiliani per 0-2 grazie alle reti di Morata e Cuadrado che, trova un altro super gol dopo quello realizzato direttamente da calcio d'angolo allo Stadium contro il Genoa. Ma oltre a proporre un gioco offensivo e fluido, nella serata di ieri ha continuato a brillare anche la difesa, trascinata dalla coppia composta da De Ligt e Bonucci.

Per quanto riguarda il Campione d'Europa, i dubbi a riguardo sono cessati da un pezzo, mentre spaventa invece la poderosa crescita del difensore olandese. Le prestazioni di DeLigt infatti sono in continuo crescendo, tanto da essere diventato praticamente insostituibile per Allegri e costringendo Bonucci e Chiellini a fare la staffetta in numerose occasioni. Ma inevitabilmente questo salto di qualità non passa affatto inosservato e anzi, ha generato una forte concorrenza di pretendenti che vorrebbero aggiudicarsi il cartellino del giocatore.