Raiola: “Avevo portato De Ligt al Bayern. Solo i tedeschi possono permettersi Pogba”

Il procuratore ed agente Mino Raiola ha parlato intervistato dai microfono di Sport 1, ai quali ha parlato dei suoi assistiti: "Non è possibile un trasferimento di Pogba in Bundesliga perché la mentalità tedesca è diversa. Non possono e non vogliono pagare questi stipendi così alti. L'unico club tedesco che potrebbe farlo è il Bayern Monaco, ma nemmeno loro possono arrivare allo stipendio di Paul. I tedeschi sono in fondo alla piramide salariale internazionale. Abbiamo tante offerte per lui, tra cui un prolungamento di contratto. Vedremo cosa è meglio per lui. Il Bayern è l'unico che potrebbe permetterselo, penso che ne sapremo di più tra due mesi. Sai che abbiamo quasi portato Matthijs de Ligt a Monaco di Baviera? Abbiamo avuto ottimi colloqui. Peccato che alla fine non sia andata a buon fine".