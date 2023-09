Raimondi: “Juve Next Gen? Era troppo importante fare punti”

Gabriel Raimondi, allenatore del Rimini, ha detto la sua sulla prestazione contro la Juventus Next Gen, toccando diversi temi.

Gabriel Raimondi , allenatore del Rimini , ha detto la sua sulla vittoria contro la Juve Next Gen . Ecco le sue parole al Corriere di Romagna: "Era troppo importante portare a casa dei punti, alla fine sono arrivati con la prestazione, al di là di qualche errore di troppo.

Abbiamo affrontato una squadra formata da grandi talenti, giocatori che non siamo abituati a vedere in questa categoria. E’ chiaro che non mi piace prendere tre gol, però la Juventus ha caratteristiche di giocatori che possono fare sempre la partita.