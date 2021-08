Rafia in prestito allo Standard Liegi

Il giocatore lascia la Juventus

redazionejuvenews

La Juventus continua le sue operazioni di mercato, e dopo l'acquisto di Manuel Locatelli, che questa mattina ha svolto le visite mediche al J Medical, sta valutando altre occasioni per migliorare la squadra a disposizione di Massimiliano Allegri. Niente follie, ma colpi mirati per rendere la rosa il più funzionale possibile al gioco del tecnico toscano. Se le manovre per la prima squadra potrebbero essere finite, continuano quelle relative alle altre formazioni bianconere, con l'attaccante della Juventus Under 23 Hamza Rafia che è stato ceduto in prestito con obbligo di riscatto allo Standard Liegi. Il giocatore lascia Torino dopo due stagioni e una presenza in prima squadra.

"Dopo due stagioni in bianconero, Hamza Rafia è pronto per una nuova avventura. Il classe 1999, dopo 53 presenze con l’Under 23 e una con la Prima Squadra, si trasferisce, in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni, allo Standard Liegi.

Per Rafia gli ultimi due anni con la maglia della Juventus sono stati anni di enorme crescita e anni in cui ha collezionato momenti indimenticabili. A partire dal primo trofeo con l’Under 23, la Coppa Italia di Serie C (conquistata nella stagione 2019/20), storico in quanto primo trofeo vinto da una seconda squadra in Italia. E lui, in quella storia, ci ha messo lo zampino, con due assist e tre reti nella manifestazione e, soprattutto, realizzando il gol decisivo nella finale di Cesena contro la Ternana.

L’ultima stagione l’ha visto ancora più protagonista con l’Under 23, come testimoniano le 24 presenze, con 2 gol e 6 assist a referto, ed è stata la stagione dell’esordio in Prima Squadra, in Coppa Italia, contro il Genoa. Esordio e gol decisivo nei supplementari per il passaggio del turno, con la Juve che ha poi alzato al cielo il trofeo, sconfiggendo l’Atalanta nella finale di Reggio Emilia.

Ora Rafia si prepara a vivere una nuova esperienza. In bocca al lupo!" (Juventus.com)