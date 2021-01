Rafia, esordio con gol: subito raggiunto un record

TORINO- Anche in Coppa Italia, la Juventus prosegue il proprio 2021 con una vittoria. Il club bianconero, nonostante la rimonta della squadra di Ballardini, che dal 2-0 iniziale ha raggiunto il 2-2 prolungando la sfida ai supplementari, deve ringraziare il giovane Rafia, attaccante della formazione Under 23, per il passaggio ai quarti di finale. Una scelta coraggiosa quella di Pirlo di puntare sul giovane francese, che ha fatto ieri il suo esordio in prima squadra come il brasiliano Wesley, altro elemento della formazione allenata da mister Lamberto Zauli. E, l’ex Lione, con la sua marcatura, ha subito eguagliato grandi ex del passato bianconero come Tevez, Ibrahimovic o Mandzukic, oltre che calciatori ancora in rosa come Dybala e Kulusevski.

Sul sito ufficiale della UEFA si legge: “Con il suo gol del 3-2 ai tempi supplementari nella gara di mercoledì tra Juventus e Genoa, Hamza Rafia non ha solo ha deciso la sfida degli ottavi di finali di Coppa Italia 2020/21, ma è entrato anche nel club dei giocatori della Vecchia Signora che sono andati a segno all’esordio assoluto con la maglia del club in gare ufficiali. Il 21enne bianconero si aggiunge così a una prestigiosa lista che, solamente nel nuovo millennio, contiene nomi illustri che hanno scritto la storia bianconera come Zlatan Ibrahimović, Arturo Vidal, Carlos Tévez, Paulo Dybala, Mario Mandžukić e Gonzalo Higuaín, e che in passato vede anche calciatori del calibro di Roberto Baggio, Christian Vieri e Filippo Inzaghi. In questa stagione, anche Dejan Kulusevski è riuscito a trovare il gol alla sua prima presenza in bianconero, alla prima giornata di Serie A contro la Sampdoria. Di seguito l’elenco completo degli esordienti in gol con la Juventus negli anni 2000”. Questo l’elenco completo degli esordienti in gol nel nuovo millennio bianconero:

Salvatore Fresi, 15/09/2002, Serie A, Juventus-Atalanta 3-0

Benjamin Onwuachi, 25/11/2003, Coppa Italia, Siena-Juventus 1-2

Emerson, 10/08/2004, Champions League, Juventus-Djurgarden 2-2

Zlatan Ibrahimović, 12/09/2004, Serie A, Brescia-Juventus 0-3

Marco Marchionni, 19/08/2006, Coppa Italia, Martina Franca-Juventus 0-3

Valeri Bojinov, 19/08/2006, Coppa Italia, Martina Franca-Juventus 0-3

Vincenzo Iaquinta, 25/08/2007, Serie A, Juventus-Livorno 5-1

Cristian Molinaro, 29/08/2007, Coppa Italia, Parma-Juventus 1-3

Felipe Melo, 30/08/2009, Serie A, Roma-Juventus 1-3

Martín Cáceres, 12/09/2009, Serie A, Lazio-Juventus 0-2

Arturo Vidal, 11/09/2011, Serie A, Juventus-Parma 4-1

Stephan Lichtsteiner, 11/09/2011, Serie A, Juventus-Parma 4-1

Kwadwo Asamoah, 11/08/2012, Supercoppa Italiana, Juventus-Napoli 4-2

Carlos Tévez, 18/08/2013, Supercoppa Italiana, Lazio-Juventus 0-4

Paulo Dybala, 08/08/2015, Supercoppa Italiana, Juventus-Lazio 2-0

Mario Mandžukić, 08/08/2015, Supercoppa Italiana, Juventus-Lazio 2-0

Gonzalo Higuaín, 20/08/2016, Serie A, Juventus-Fiorentina 2-1

Miralem Pjanić, 10/09/2016, Serie A, Juventus-Sassuolo 3-1

Danilo, 31/08/2019, Serie A, Juventus-Napoli 4-3

Dejan Kulusevski, 20/09/2020, Serie A, Juventus-Sampdoria 3-0

Hamza Rafia, 13/01/2021, Coppa Italia, Juventus-Genoa 3-2