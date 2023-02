News Juve – Super scambio col Bayern, due nomi dal Benfica / Raffica di notizie

La Juventusragiona sul proprio futuro. In ballo il destino societario del club, ma anche quello sportivo. Si lavora in vista della prossima estate, perché comunque il calciomercato andrà portato avanti, che sia in maniera morigerata o meno. Diversi calciatori potrebbero salutare la Continassa e molti altri di pari valore potrebbero sostituirli. Proviamo a fare il punto della situazione su tutte le questioni che i media stanno trattando sulla Juve in queste ore. Senza ulteriori indugi iniziamo dalla prima news<<<