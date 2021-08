Rabiot salta la prima di campionato, slitta il suo rientro

Il giocatore sta recuperando dall'linfortunio

redazionejuvenews

La Juventus si sta allenando in vista dell'inizio del campionato, che vedrà i bianconeri impegnati nella prima giornata della nuova Serie A alla Dacia Arena di Udine contro l'Udinese. Massimiliano Allegri sta preparando la squadra al prossimo campionato, e per vederne i progressi prima di iniziare sul serio, avrà a disposizione un'altra amichevole, quella contro l'Atalanta in programma sabato sera all'Allianz Stadium: l'impianto bianconero verrà riaperto al pubblico al 50% della sua capienza, con i tifosi bianconeri che hanno risposto presente all'appello della squadra.

Il tecnico toscano sta lavorando con il gruppo al completo da due settimane, anche se dopo il rientro dei sudamericani e dei quattro Nazionali italiani Campioni d'Europa, la Juventus è stata privata di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese al termine dell'allenamento di una settimana fa, ha accusato un fastidio muscolare, che dopo le visite effettuate il giorno seguente al J Medical hanno evidenziato la presenza di un problema: lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Rabiot non sarà quindi disponibile per la prima giornata di campionato, con il suo recupero che procede regolarmente. La speranza è quella di vederlo in campo nella seconda giornata di campionato, quando la Juventus farà il suo esordio all'Allianz Stadium e ritroverà in una partita ufficiale il suo pubblico.

Adrien Rabiot rivestirà un ruolo importante nello scacchiere di Allegri, come dimostrato da quanto ha detto Giovanni Galeone ai microfoni di Tuttosrpot: "I dieci gol chiesti a McKennie e Rabiot è una cosa che forse ha appreso da me. Io chiedevo sempre 10 gol a campionato alle mezz'ali come lui e Gasperini. Rabiot ha tutte le caratteristiche per arrivarci; quattro o cinque anni fa prometteva veramente bene, non si è ancora espresso al meglio. È un giocatore tecnico, fisico che ha anche corsa, deve solo allenarsi un po' con Max. Il ritorno di Pjanic? Sarebbe un'ottima soluzione, ma bisogna muoversi! Fino ad ora hanno fatto tutti un mercato allenatori più che giocatori".