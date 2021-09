Rabiot: “Questa vittoria può essere la svolta della stagione”

Il giocatore francese ha parlato al termine del match

La Juventus ha ottenuto la sua seconda vittoria consecutiva in Champions battendo il Chelsea per 1-0, la terza, se si contano anche quelle di campionato contro Spezia e Sampdoria. E' stata una gara sofferta ma che non ha registrato grandi occasioni da gol per gli ospiti, eccezion fatta di una bella iniziativa di Lukaku che, si libera di Bonucci nell'unica volta in tutto il match, per poi spedire alto sopra la porta difesa da Szczesny. Alla Juve basterà invece lo scatenato Chiesa, sempre piu leader di questa squadra che ieri, ha dovuto fare a meno anche di Alvaro Morata e Paulo Dybala, usciti anzitempo a causa di infortunio nella sfida contro i blucerchiati.