Juve, Rabiot è pronto a tornare dopo un grande Mondiale

Dagli studi di Sky Sport, Massimo Marianella ha parlato proprio di Rabiot: "A mio modo di vedere la mano di Allegri è stata fondamentale per la sua crescita e non può essere casuale. Il francese, che con la Francia ha ripetuto quanto di buono fatto in bianconero, è stato protagonista sempre, anche in formazioni schierate in modo completamente diverso l'una dall'altra e non si può negare, anche se io non sono mai stato un suo estimatore, che stia giocando una stagione straordinaria".