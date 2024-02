Rabiot nel mirino del Bayern Monaco, ma la Juve tratta il rinnovo

Il calciatore francese è in scadenza di contratto alla fine della stagione ma la dirigenza ha avviato i contatti per il rinnovo

La Juventus sta preparando alla Continassa la partita di lunedì in programma tra le mura amiche dell'Allianz Stadium contro l' Udinese : i bianconeri cercheranno di tornare alla vittoria dopo la sconfitta subita a San Siro conto l'Inter ed il precedente pareggio contro l'Empoli, che hanno portato i bianconeri a quattro punti di distanza dalla capolista, che conta anche una partita in meno.

Massimiliano Allegri e la squadra dovranno quindi tornare alla vittoria, per non perdere altro terreno dalla testa e per tenere viva la lotta per il primo posto. Della partita di lunedì potrebbe non essere Dusan Vlahovic, ancora infortunato, mentre invece tornerà a pieno regime Adrien Rabiot. Proprio il francese, in scadenza di contratto alla fine della stagione, è finito nel mirino di molte squadre, con la Juventus che sta cercando di tutelarsi.