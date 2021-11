Rabiot: “Mi vedo ancora alla Juve. Qui sono felice”

Il centrocampista bianconero ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo futuro

Dopo la sosta per le Nazionali, la Juventus dovrà affrontare un ciclo di partite piuttosto delicato. Si partirà dalla trasferta di Roma contro la Lazio, dopodichè ci saranno Chelsea e Atalanta, in quelle che saranno 3 gare fondamentali per il proseguo della stagione dei bianconeri. Nel frattempo, i dirigenti della Continassa stanno continuando a lavorare duramente sul mercato, per tentare di migliorare la rosa di Massimiliano Allegri. Gli obiettivi sono tanti, con i nomi di Vlahovic e Alvarez che spiccano su tutti gli altri e con un occhio rivolto anche al centrocampo.