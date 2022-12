Rabiot: “Mbappè è fastidioso, nelle interviste cambia voce”

Il calciatore della Juventus ha parlato del suo compagno di Nazionale e attaccante del PSG protagonista del Mondiale

redazionejuvenews

La Juventus è al lavoro alla Continassa, dove sta preparando l'ultima amichevole prima del ritorno della Serie A. I bianconeri scenderanno in campo il 30 dicembre contro lo Standard Liegi, prima di riniziare il campionato con la sfida alla Cremonese, il programma il 4 gennaio. Per la partita di venerdì i bianconeri non avranno a disposizioni molti giocatori, con le assenze dovute a motivi diversi.

Non ci saranno ancora Pogba e Cuadrado, ancora infortunati, così come gli altri lungodegenti, mentre la partita potrebbe essere risparmiata, salvo qualche minuto finale, a coloro che sono tornati per ultimi dagli impegni per il Mondiale. Assenti sicuri saranno i due argentini Paredes e DiMaria ed il francese Adrien Rabiot, che tra oggi e domani faranno ritorno a Torino.

Proprio il centrocampista della Juventus e della Nazionale Francese sconfitta in finale del Mondiale dall'Argentina, ha parlato intervistato dalla pagina Instagram Carrè ai microfoni della quale ha svelato un retroscena relativo a KylianMbappè: "Mi dà molta noia quando Mbappé cambia voce durante le interviste. Quando siamo insieme, parla normalmente. E quando lo rivediamo in un'intervista, non so perché, ma cambia la sua voce. Cambia totalmente. È fastidioso e stressante. Penso che se ne siano accorti tutti