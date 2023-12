Juventus, Rabiot e Kostic lavorano a parte: le condizioni verso Frosinone

I due giocatori bianconeri sono alle prese con degli acciacchi fisici. Vedremo se riusciranno a recuperare per la trasferta di sabato

Dopo il pareggio contro il Genoa, la Juventus di Allegri potrà rifarsi sabato alle 12:30 sul campo del Frosinone. È possibile che i bianconeri dovranno fare a meno ancora una volta di Rabiot. Come riportato dal Corriere dello Sport il francese ha ancora dolore al costato e oggi non si è allenato in gruppo.