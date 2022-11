Rabiot: “Contento per il rientro di Chiesa, ora concentrati sull’Inter”

Il centrocampista della Juventus ha parlato dopo la sconfitta contro il PSG di ieri sera che ha sancito la fine della fase a gironi della Champions League

redazionejuvenews

La Juventus ha perso ieri sera con il PSG nell'ultima partita valevole per la fase a gironi della Champions League, sancendo definitivamente la sua uscita dalla coppa dalle grandi orecchie e la qualificazione all'Europa League. La squadra bianconera ha chiuso il girone con una sola vittoria in sei partite disputate, record negativo di tutti i tempi fatto segnare dalla squadra di Allegri, che mai aveva raccolto, nella fase a gironi, così pochi punti. Al termine della partita di ieri sera, nella quale la squadra ha fornito, nonostante la sconfitta, una prestazione molto positiva, il centrocampista dei bianconeri Adrien Rabiot ha parlato intervistato in zona mista, parlando della partita e di quanto fatto dalla squadra.

"Abbiamo tenuto bene il campo, abbiamo fatto bene tecnicamente e per atteggiamento. Abbiamo creato tante occasioni ma non siamo riusciti a fare tanti gol. Sono però contento del modo in cui abbiamo giocato, e soprattutto del rientro di Chiesa. Sono contento per lui perché ha lavorato molto bene. È stato duro, ma siamo tutti contenti. È entrato bene, con entusiasmo e tanta voglia".

"Il coraggio e la concentrazione di ieri sera non c'è stato in altre gare, è difficile spiegare il perchè. Importante aver dimostrato qualcosa ieri sera, e dobbiamo farlo anche domenica. È stata una buona partita per preparare quella contro l'Inter. Con questo atteggiamento possiamo vincere con le grandi squadre".