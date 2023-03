Serie A, al via le votazioni per il calciatore del mese: in lizza Rabiot

La Lega Serie A, con un comunicato, ha pubblicato una nota sul Player of The Month del mese di marzo. I cinque candidati sono: Kvaratskhelia , Kim-Min-Jae, Rabiot , Udogie e Laurientè . Il calciatore della Juventus è stato protagonista assoluto dell'ultimo mese con due reti e un assist decisivo nell'ultima gara contro l'Inter. Proprio l'ex PSG nelle ultime giornata si è preso sulle spalle la Vecchia Signora, e questa candidatura è un ulteriore riconoscimento del lavoro svolto dal francese.

Ecco il comunicato del massimo organismo calcistico italiano: "Proseguiranno fino a domenica 26 marzo le votazioni per scegliere l`EA SPORTS Player Of The Month del mese di marzo. I candidati sono: Minjae Kim (Napoli), Khvicha Kvaratskhelia (Napoli), Armand Laurienté (Sassuolo), Adrien Rabiot (Juventus), Destiny Udogie (Udinese). La cinquina è stata selezionata tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating, brevettato nel 2010 con K-Sport e validato scientificamente, considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali.