Rabiot: “Dobbiamo aiutarci di più”

La Juventus sta per scendere in campo contro il Bologna , nella partita valvole per l'ottava giornata del campionato italiano di Serie A. Il calciatore della squadra bianconera Adrien Rabiot ha parlato a pochi minuti dal fischio d'inizio.

“Secondo me avevamo iniziato bene, per 3-4 partite, poi abbiamo perso un po' di compattezza, anche la voglia di difendere insieme, aiutarci, fare di più per aiutare il compagno, abbiamo mollato un po'. Dobbiamo ritrovare quello che facevamo bene a inizio stagione. Contento di tornare per aiutare la squadra e trascinarla”.