Rabiot: “Dovevamo fare di più dopo le ultime partite”

Adrien Rabiot, calciatore della Juventus, ha detto la sua dopo la partita contro il Verona, match terminato in pareggio per 2-2. Ecco le sue parole a DAZN: "Dovevamo fare di più dopo i punti che abbiamo lasciato in corsa. Stasera non dovevamo prendere questo primo gol che ci ha fatto male, poi abbiamo rimontato, è vero, ma ci siamo messi a giocare un po' tardi nel secondo tempo.