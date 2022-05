Il fratello di Rabiot sbotta sui social: “InterVAr4-Juventus 2: grazie arbitro”

Il fratello del giocatore francese era presente ieri sera allo stadio Olimpico di Roma, ed ha pubblicato attraverso il suo profilo Instagram una stories polemica

Ieri sera è andata in scena la finale di CoppaItalia allo stadio Olimpico di Roma, partita persa dalla Juventus ai tempi supplementari per 4-2 contro l'Inter, sotto fino a pochi minuti dalla fine, e capace di pareggiare la partita e di portarla ai supplementari grazie ad un generoso rigore concesso su Lautaro Martinez. La partita di ieri sera è stata bene giocata dalla formazione bianconera, che dopo aver subito gol dopo pochi minuti da Barella, è riuscita a riordinare le idee, entrando in campo nella ripresa copnm un piglio diverso, che ha permesso alla squadra di ribaltare il risultato e di portarlo sul 2-1, grazie alle reti di Alex Sandro e di Vlahovic.