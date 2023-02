Rabiot pazzo di Di Maria: “Ha delle giocate incredibili”

Le sue parole: "Era davvero importante dopo l’andata. Eravamo un po’ dispiaciuti e volevamo fare una grande partita. L’abbiamo fatta segnando tre gol, anche se ne avremmo potuti segnare di più. Abbiamo gestito bene la palla e fatto una bella gara. Siamo entrati bene in partita facendo subito gol, loro hanno preso il rosso ed è stato più semplice. Siamo rimasti concentrati fino alla fine e siamo stati bravi a non uscire dal match. Potevamo fare gol anche al novantesimo, questo significa che abbiamo fatto una bella partita dall’inizio alla fine. È sempre importante vincere per la fiducia e per la crescita della squadra. Stiamo facendo bene in campionato, abbiamo bisogno di punti per continuare così".