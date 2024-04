Quinto posto in Champions League: la Juve tifa Atalanta e Fiorentina

La Juve è al momento terza in classifica a quota 63 punti. Lo scudetto è ormai dell'Inter ma i bianconeri sono ancora in lotta per la qualificazione alla prossima Champions League. L'obiettivo dei bianconeri è chiaro e sarebbe anche molto più facile da raggiungere nel caso in cui la Serie A potesse mandare cinque squadrein UCL. Per questo questa sera i tifosi della Juve tiferanno Atalanta e Fiorentina: se le due squadre raggiungessero le semifinali di Europa e Conference League, il quinto posto in Champions sarebbe aritmeticamente conquistato. Il discorso sarebbe lo stesso se la Fiorentina dovesse perdere e l'Atalanta passare il turno battendo di nuovo il Liverpool. Insomma: forza Dea.