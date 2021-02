Qui Verona, i convocati e la probabile formazione

Le scelte di Ivan Juric in casa gialloblù

Una doppietta di Cristiano Ronaldo e il gol nel secondo tempo di Weston McKennie hanno permesso alla Juve di superara il Crotone lunedì sera, interrompendo la striscia di sconfitte consecutive iniziata con i ko a Napoli ed Oporto. Per i bianconeri non c'è però tempo di riposare, visto che torneranno in campo già questa sera al "Marcantonio Betegodi" per affrontare l'Hellas Verona, reduce dal 2-2 subito al 94' in casa del Genoa. La squadra di Andrea Pirlo, al momento al terzo posto in classifica, ha bisogno di tre punti per avvicinare la vetta, al momento occupata dall'Inter, in vantaggio di otto punti. Il mister, però, dovrà fare i conti con le tante indisposizioni in casa.