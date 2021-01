Qui SPAL, Okoli: “Grande emozione giocare allo Stadium. Juve forte, ma il risultato è troppo pesante”

TORINO- La Juventus di Andrea Pirlo continua a vincere. I bianconeri, dopo il ko di “San Siro” contro l’Inter, hanno centrato ieri sera il loro terzo successo consecutivo in tre competizioni diverse, dopo quelli con Napoli in Supercoppa Italiana e Bologna in campionato, travolgendo la SPAL nei quarti di Coppa Italia. Un punteggio che permette ai campioni d’Italia in carica di continuare il loro cammino nella competizione, che li porterà ad affrontare proprio l’Inter nella doppia sfida in semifinale. Ai microfoni dei canali ufficiali della SPAL, il giovane difensore Caleb Okoli ha analizzato così il ko della squadra emiliana:

“Abbiamo avuto diverse difficoltà durante la partita, ma potevamo uscire dal campo con un risultato certamente migliore. Abbiamo concesso alla Juve due gol di troppo, è un risultato molto pesante per quanto si è visto nel corso dei 90 minuti. Emozioni? Tante sicuramente. Questo è uno stadio di grande prestigio e per me è stata un’emozione fortissima poter giocare una partita qui da titolare. Note positive? Per un giovane come me, giocare partite di questo livello, dà la possibilità di vedere dal vivo diversi grandi campioni in azione. Da loro puoi stare soltanto a guardare ed imparare, cercando di portarti a casa qualche segreto su come migliorare.

Gol per noi? Sicuramente lo avremmo meritato, così come ci sarebbe stato qualche gol in meno a loro favore. Monza? Ora ci concentreremo soltanto sul campionato. Partite come quella con la Juventus danno solo motivazioni in più. Recuperermo in fretta per concentrarci sui prossimi impegni. Arriveremo pronti alla partita contro il Monza. Sfida cruciale? Sarà sicuramente una partita molto importante perchè loro, così come noi, puntano a centrare la promozione in Serie A a fine stagione”.

