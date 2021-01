Qui Sampdoria, Colley torna in gruppo, individuale per Tonelli

TORINO – Sabato alle 18 andrà in scena Sampdoria-Juventus allo stadio Marassi di Genova. Oggi la squadra di Claudio Ranieri, come comunicato dal report dell’allenamento sul sito ufficiale blucerchiato, si è allenata al centro sportivo “3 Campanili” in vista di questa importante sfida di campionato di Serie A: “Meno due a Sampdoria-Juventus. Nel corso della mattinata Claudio Ranieri ha riunito la squadra per una sessione video, a cui ha fatto seguito un allenamento rigenerativo sul sintetico del “3 Campanili” di Bogliasco: dopo il riscaldamento, torello ed esercitazione tecnica. Singoli. Omar Colley è tornato con i compagni. Per Lorenzo Tonelli, invece, sessione individuale in palestra e sul campo. Manolo Gabbiadini ha portato avanti il suo percorso di recupero agonistico con un lavoro specifico di potenziamento sulla sabbia. Domani, venerdì, altro mattutino in agenda”.

Juventus che viene da una importante vittoria per 4-0 in Coppa Italia contro la Spal, in cui i bianconeri si sono qualificati alle semifinali della competizione, in cui affronteranno l’Inter. Ieri, mister Pirlo, ha così commentato la vittoria dei bianconeri in conferenza stampa: “Il nostro obiettivo era passare il turno e ci siamo riusciti contro una squadra che sta facendo molto bene. L’abbiamo affrontata con grande attenzione e ci siamo riusciti grazie al giusto approccio. Ci aspettano partite importanti, ma guardiamo solo al prossimo impegno, quello di Marassi contro la Sampdoria. I tanti giovani in campo? La Juventus è l’unico club ad aver creato una seconda squadra e credo sia stata una scelta azzeccata, sarebbe importante che altre società facessero altrettanto. Fagioli? È un ragazzo interessante, può fare il regista, perché è portato alla costruzione del gioco. Ha tecnica e visione di gioco, non diamogli troppe responsabilità, ma questa sera ha fatto una grande partita“. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<