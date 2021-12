Qui Salernitana, i campani verso l’esclusione dalla Serie A

La Salernitana verso l'esclusione

La Salernitana verso l'esclusione dalla Serie A. La decisione è stata presa al termine del Consiglio Federale di oggi che ha optato per la non proroga del trust per la vendita della Salernitana (in scadenza il 31 dicembre). Dunque, se il club campano non troverà compratori entro quella data, rischierebbe l'esclusione dal campionato. Queste le parole del presidente della FIGC, Gabriele Gravina, al termine del Consiglio: "Non abbiamo assunto nessuna delibera, mi sono semplicemente limitato a leggere il contenuto di un atto notarile che prevedeva l'esclusione della Salernitana in caso di mancata cessione delle quote, ci sono anche le firme dei disponenti e dei trustee, tutto è andato secondo la regola.