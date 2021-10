Qui Roma, lesione per Smalling: 20 giorni di stop, salta la Juve

Smalling salterà il match contro la Juventus

redazionejuvenews

Chris Smalling, difensore della Roma, oggi in allenamento ha rimediato una lesione al flessore della coscia destra che lo costringerà a restare fuori dai campi da gioco per circa 20 giorni, ma potrebbe essere anche un mese. Il centrale inglese salterà sicuramente la sfida contro la Juventus della prossima settimana ma anche la sfida di Conference League contro il Bodo/Glimt e il match contro il Napoli di Luciano Spalletti. La Roma che ha anche un altro infortunato in casa: si tratta di Nicolò Zaniolo. L'esterno ha preferito non partire per il ritiro della Nazionale italiana per un piccolo fastidio alla coscia.

Zaniolo oggi ha svolto lavoro individuale ma dovrebbe essere disponibile per il match contro la Juventus all'Allianz Stadium, un match che sarà decisivo per le parti alte della classifica. In caso di vittoria bianconera, infatti, la Juve rientrerebbe ufficialmente in corsa Champions per cercare di rincorrere le prime tre che, per ora, non si fermano: Inter, Milan, ma soprattutto il Napoli. I club giallorosso dovrebbe dunque scendere in campo con questa formazione tipo. Tra i pali ci sarà l'inamovibile Rui Patricio che quest'anno ha dimostrato finora di essere un portiere di grande affidamento. Con l'assenza di Smalling, centrali ci saranno Ibanez e Mancini con terzini Karsdorp e Vina (che tornerà dal Sudamerica 2 giorni prima della partita).

A centrocampo i due mediani saranno Veretout e Cristante (che ha scontato la squalifica e tornerà a disposizione di mister Mourinho per la sfida contro la Juve. Gli esterni d'attacco saranno Mhkitaryan e appunto Zaniolo che dovrebbe giocare regolarmente dal primo minuto. Trequartista il capitano, Lorenzo Pellegrini, fresco di rinnovo di contratto con la Roma per i prossimi 5 anni. Il numero 7 giallorosso agirà alle spalle dell'unica punta, Tammy Abraham (che ha ritrovato proprio oggi la convocazione con la nazionale dell'Inghilterra per le amichevoli di questa settimana).