QUI ROMA – Bloccata la vendita dei biglietti per la gara contro la Juve

La società giallorossa ha bloccato la vendita dei tagliandi per la gara contro la Juve, in attesa di nuove disposizioni sulla riduzione del pubblico negli stadi

In casa Juve è ritornato l'entusiasmo dopo il successo contro il Cagliari e soprattutto, dopo il passo falso di Atalanta e Napoli che hanno riacceso la lotta Champions. Alla ripresa dalle soste natalizie, i bianconeri avranno una grandissima opportunità di accorciare ulteriormente il distacco e per farlo, dovranno battere il Napoli di Spalletti che, si presenterà quasi sicuramente decimato, viste le pesanti assenze dei giocatori impegnati in Coppa d'Africa, ai quali vanno ad aggiungersi le positività al Covid di Lozano e Fabian Ruiz. Sembra aver recuperato invece Insigne, risultato negativo al test molecolare effettuato nella mattinata di ieri ma che allo stesso tempo, è finito al centro di un grande dibattito per le voci di mercato che lo vedrebbero a Toronto nella prossima stagione.